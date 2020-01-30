Никакой встречи с Путиным в Израиле не было и Украины о ней не просила – Ермак

Украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле, и такой встречи там не было.

Источник: помощник президента Андрей Ермак на встрече из журналистами

Прямая речь: "Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было".

Детали: По его словам, президент передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.

Ермак добавил, что тема Холокоста президенту близка и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

Что предшествовало: 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встрече, с учетом графика эти встречи, по крайней мере длительные, невозможны".

В Израиле встреча не состоялась, а украинский президент и его делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста, где выступал Путин.

Напомним: