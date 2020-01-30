Бойовики поранили ще одного бійця ОС

Від початку доби 30 січня внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранено одного українського захисника.

Джерело: щоденне зведення пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Дослівно Міноборони: "Незважаючи на певне зменшення за добу загальної кількості обстрілів російсько-окупаційними військами наших оборонних позицій, говорити про зниження активності противника не доводиться — окупанти продовжують застосовувати заборонені Мінськими домовленостями міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю…

За наявною на 12.30 інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів одного нашого захисника поранено".

Деталі: За поточну добу на Луганському напрямку близько 11-ї години окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.

На Донецькому напрямку з 9-ї години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював наші позиції в районі населеного пункту Березове.

За попередню добу на Луганському напрямку зафіксували 5 прицільних ворожих обстрілів (4 з них – із боку Голубівського, по підрозділах ОС біля Оріхового й Новотошківського, з використанням мінометів 120-го та 82-го калібрів; 1 – поблизу Новолуганського ввечері, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї).

На Донецькому напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню (двічі обстріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї підступи до Пісків і по разу – в районах Лебединського та Мар’їнки).

Інші подробиці: За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, ворог продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях і залучає додаткові снайперські пари, які прибувають в ОРДЛО з Росії.

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