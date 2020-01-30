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Боевики ранили еще одного бойца ОС

Четверг, 30 января 2020, 12:14
Боевики ранили еще одного бойца ОС

С начала суток 30 января в результате обстрелов со стороны боевиков ранен один украинский защитник.

Источник: ежедневная сводка пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

Дословно Минобороны: "Несмотря на некоторое снижение за сутки общего количества обстрелов российско-оккупационными войсками наших оборонительных позиций, говорить о снижении активности противника не приходится - оккупанты продолжают применять запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие...

По имеющейся на 12.30 информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен".

Детали: По текущие сутки на Луганском направлении около 11 часов оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку от Новотошковского.

На Донецком направлении с 9 часов утра противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Березово.

 

За минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировали 5 прицельных вражеских обстрелов (4 из них – со стороны Голубовского, по подразделениям ОС неподалеку от Орехово и Новотошковского, с использованием минометов 120-го и 82-го калибров, 1 – вблизи Новолуганского вечером, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия).

На Донецком направлении боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня (дважды обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия подступы к Пескам и по разу – в районах Лебединского и Марьинки).

Другие подробности: По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, враг продолжает активно применять снайперов на передовых позициях и привлекает дополнительные снайперские пары, которые прибывают в ОРДЛО из России.

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Этому предшествовало:

  • 22 января в зоне ООС погиб один украинский военный, утром 23 января один боец Объединенных сил получил ранение, 24 января – еще один получил ранение.
  • 29 января несмотря на 9 нарушений "тишины" потерь в ОС не было.

Алена Рощенко, УП
Темы: ООСДонбассбоевые действияМинобороныармия
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