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ОГП: Слідчі мають перевірити аргументи захисту підозрюваних у справі Шеремета

Середа, 29 січня 2020, 18:02
ОГП: Слідчі мають перевірити аргументи захисту підозрюваних у справі Шеремета
ФОТО: УП

Прокурори Офісу Генерального прокурора наказали поліції провести додаткові слідчі дії у справі вбивства Павла Шеремета і перевірити висунуті захистом підозрюваних аргументи.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "28 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки, висунутих захистом підозрюваних аргументів".

Деталі: Прокурори визначили чіткі часові рамки для виконання цих вказівок. В повідомлені вказано, що за результатами проведених слідчих дій буде вирішуватись питання про подальший рух провадження.

Що було раніше: 29 січня прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак повідомив, що слідчі проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що продовження терміну розслідування суперечить КПК і подав заперечення на клопотання слідчого.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • "Слідство.Інфо" у 2017 році видали фільм із власнимирезультатами розслідування.
  • 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Блог УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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Теми: Справа ШереметаОфіс генпрокурораполіція
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