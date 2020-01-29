ОГП: Слідчі мають перевірити аргументи захисту підозрюваних у справі Шеремета

Прокурори Офісу Генерального прокурора наказали поліції провести додаткові слідчі дії у справі вбивства Павла Шеремета і перевірити висунуті захистом підозрюваних аргументи.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "28 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки, висунутих захистом підозрюваних аргументів".

Деталі: Прокурори визначили чіткі часові рамки для виконання цих вказівок. В повідомлені вказано, що за результатами проведених слідчих дій буде вирішуватись питання про подальший рух провадження.

Що було раніше: 29 січня прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак повідомив, що слідчі проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що продовження терміну розслідування суперечить КПК і подав заперечення на клопотання слідчого.

Передісторія:

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