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Очікували людину у скафандрі: в Україні приземлився літак з туристами з Китаю

Четвер, 30 січня 2020, 14:27
Очікували людину у скафандрі: в Україні приземлився літак з туристами з Китаю

Літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через спалах коронавірусу, приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: hromadske з місця події

Дослівно: "З популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів".

Деталі: Після приземлення у всіх пасажирів виміряли температуру. Інших перевірок не проводили.

Туристи, з якими говорити журналісти, розповіли, що залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки. 

Деяких туристів здивувало, що після повернення у них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".

За словами українців, рейс для евакуації особливо не відрізнявся від звичайного.

Відзначається, що на острові Хайнань закрили парки, скасували екскурсії, а ціни в регіоні зросли.

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя (провінція Хубей), у всьому світі вразив уже 7 783 людини. Від початку поширення нового вірусу зафіксовано 170 смертей.

Симптоми коронавірусу можуть з'явитися найраніше через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14. Тобто хворий може два тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу. 

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • 29 січня стало відомо, що літаки МАУ двічі виконають рейси до Китаю, щоб евакуювати українців.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайУкраїнааеропортБориспіль
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