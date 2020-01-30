Очікували людину у скафандрі: в Україні приземлився літак з туристами з Китаю

Літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через спалах коронавірусу, приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: hromadske з місця події

Дослівно: "З популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів".

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Деталі: Після приземлення у всіх пасажирів виміряли температуру. Інших перевірок не проводили.

Туристи, з якими говорити журналісти, розповіли, що залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки.

Деяких туристів здивувало, що після повернення у них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

За словами українців, рейс для евакуації особливо не відрізнявся від звичайного.

Відзначається, що на острові Хайнань закрили парки, скасували екскурсії, а ціни в регіоні зросли.

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/Vci3bliw11 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя (провінція Хубей), у всьому світі вразив уже 7 783 людини. Від початку поширення нового вірусу зафіксовано 170 смертей.

Симптоми коронавірусу можуть з'явитися найраніше через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14. Тобто хворий може два тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу.

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