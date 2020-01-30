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Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая

Четверг, 30 января 2020, 14:27
Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая

Самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань из-за вспышки коронавируса, приземлился в аэропорту "Борисполь".

Источник: hromadske с места происшествия

Дословно: "С популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов".

Детали: После приземления у всех пассажиров измерили температуру. Других проверок не проводилось.

Туристы, с которыми говорили журналисты, рассказали, что остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.

Кроме того, некоторых удивило, что после возвращения в них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Туристы отметили, что рейс для эвакуации особо не отличался от обычного.

Отмечается, что на острове Хайнань закрыли парки, отменили экскурсии, а цены в регионе выросли.

Коронавирус, что распространяется с китайского Уханя (провинция Хубэй), во всем мире поразил уже 7783 человека. С начала распространения нового вируса зафиксировано 170 смертей.

Симптомы коронавируса могут появиться раннее всего через 2 дня после заражения, позднее всего - через 14. То есть больной может две недели быть заражен, но не подозревать о своей болезни.

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Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • 29 января стало известно, что самолеты МАУ дважды выполнят рейсы в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитайУкраинааэропортБорисполь
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