Коронавірус: із китайського міста евакуюють українських туристів

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає 2 рейси для евакуації українців.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу МАУ.

Деталі: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю.

Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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