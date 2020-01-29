Коронавірус: із китайського міста евакуюють українських туристів

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Середа, 29 січня 2020, 10:36

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає 2 рейси для евакуації українців.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу МАУ.

Деталі: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю.

Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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Нагадаємо: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей. Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.
  • Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
  • Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Теми: коронавірус Китай


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