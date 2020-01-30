Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом намагалися заволодіти елітними гектарами на 1 млрд грн – СБУ

Четвер, 30 січня 2020, 17:32
Під Києвом намагалися заволодіти елітними гектарами на 1 млрд грн – СБУ

Керівництво Обухівського відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки в елітному районі під Києвом.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила факт незаконного заволодіння чиновниками державними землями природно-заповідного фонду оціночною вартістю майже 1 мільярд гривень, які знаходяться в елітному районі під Києвом".

Деталі: Повідомляється, що чиновники незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 гектари. Землі ландшафтного заказника місцевого значення "оз. Конча" були переоформлені на фізичних осіб, пов’язаних із замовником протиправного відчуження.

ДБР і прокуратура зареєстрували кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд Києва наклав арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 мільйонів гривень.

Що цьому передувало: У травні 2019 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що в оточення народного депутата Андрія Деркача опинилося 42 га заповідної землі між озерами Конча і Заспа, вартість якої сягає десятків мільйонів доларів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: