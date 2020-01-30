Під Києвом намагалися заволодіти елітними гектарами на 1 млрд грн – СБУ

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Четвер, 30 січня 2020, 18:32

Керівництво Обухівського відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки в елітному районі під Києвом.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила факт незаконного заволодіння чиновниками державними землями природно-заповідного фонду оціночною вартістю майже 1 мільярд гривень, які знаходяться в елітному районі під Києвом".

Деталі: Повідомляється, що чиновники незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 гектари. Землі ландшафтного заказника місцевого значення "оз. Конча" були переоформлені на фізичних осіб, пов’язаних із замовником протиправного відчуження.

ДБР і прокуратура зареєстрували кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд Києва наклав арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 мільйонів гривень.

Що цьому передувало: У травні 2019 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що в оточення народного депутата Андрія Деркача опинилося 42 га заповідної землі між озерами Конча і Заспа, вартість якої сягає десятків мільйонів доларів.

Українська правда
Теми: СБУ земля


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