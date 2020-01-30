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Под Киевом пытались завладеть элитными гектарами на 1 млрд грн – СБУ

Четверг, 30 января 2020, 17:32
Под Киевом пытались завладеть элитными гектарами на 1 млрд грн – СБУ

Руководство Обуховского отделения держгеокадастру и райгосадминистрации Обуховского района незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка в элитном районе под Киевом.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 млрд гривен, которые находятся в элитном районе под Киевом".

Детали: Сообщается, что чиновники незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли ландшафтного заказника местного значения "оз. Конча" были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.

ГБР и прокуратура зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Печерский районный суд Киева арестовал 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн гривен.

Что этому предшествовало: В мае 2019 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигуса" сообщили, что в окружение народного депутата Андрея Деркача оказалось 42 га заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.

Украинская правда

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Темы: СБУземля
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