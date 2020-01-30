В Офисе Зеленского, как и у Порошенко, засекретили журнал посетителей – Схемы

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Четверг, 30 января 2020, 23:33

В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, назвав его "конфиденциальной информацией".

Источник: совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый" –  "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты отправили запрос с просьбой, в частности, получить инструкцию, определяющую порядок допуска в Офис президента.

На Банковой признали, что ведут журнал "для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей". В то же время, отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной".

Аналогичный запрос журналисты программы "Схемы" подавали в рамках подготовки расследования "Очередь на Банковую" об Администрации президента Петра Порошенко.

Почему это важно: У Зеленского продолжают практику Петра Порошенко и Виктора Януковича, которые также не разглашали информацию о посетителях в Администрации. Это позволяет президенту принимать у себя лиц с сомнительной репутацией.

Предыстория:

  • 25 июня 2019 года "Украинская правда" направила в Офис Зеленского просьбу предоставить список посетителей за первый месяц после инаугурации, ссылаясь на то, что ранее в ведомстве обещали отвечать на такие запросы.
  • В ведомстве сначала не могли найти ответственных за электронную почту пресс-службы, затем попросили отправить запрос еще раз.
  • В августе 2019 года Офис президента снова проигнорировал просьбу УП, сославшись на то, что не располагает информацией о визитах олигархов.

Темы: Офис президента Зеленский Порошенко олигархи


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