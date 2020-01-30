В Офисе Зеленского, как и у Порошенко, засекретили журнал посетителей – Схемы
В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, назвав его "конфиденциальной информацией".
Источник: совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый" – "Схемы: коррупция в деталях"
Детали: Журналисты отправили запрос с просьбой, в частности, получить инструкцию, определяющую порядок допуска в Офис президента.
На Банковой признали, что ведут журнал "для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей". В то же время, отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной".
Аналогичный запрос журналисты программы "Схемы" подавали в рамках подготовки расследования "Очередь на Банковую" об Администрации президента Петра Порошенко.
Почему это важно: У Зеленского продолжают практику Петра Порошенко и Виктора Януковича, которые также не разглашали информацию о посетителях в Администрации. Это позволяет президенту принимать у себя лиц с сомнительной репутацией.
Предыстория:
- 25 июня 2019 года "Украинская правда" направила в Офис Зеленского просьбу предоставить список посетителей за первый месяц после инаугурации, ссылаясь на то, что ранее в ведомстве обещали отвечать на такие запросы.
- В ведомстве сначала не могли найти ответственных за электронную почту пресс-службы, затем попросили отправить запрос еще раз.
- В августе 2019 года Офис президента снова проигнорировал просьбу УП, сославшись на то, что не располагает информацией о визитах олигархов.