В Офисе Зеленского, как и у Порошенко, засекретили журнал посетителей – Схемы

В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, назвав его "конфиденциальной информацией".

Источник: совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый" – "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты отправили запрос с просьбой, в частности, получить инструкцию, определяющую порядок допуска в Офис президента.

На Банковой признали, что ведут журнал "для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей". В то же время, отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной".

Аналогичный запрос журналисты программы "Схемы" подавали в рамках подготовки расследования "Очередь на Банковую" об Администрации президента Петра Порошенко.

Почему это важно: У Зеленского продолжают практику Петра Порошенко и Виктора Януковича, которые также не разглашали информацию о посетителях в Администрации. Это позволяет президенту принимать у себя лиц с сомнительной репутацией.

Предыстория: