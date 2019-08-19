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В Офісі Зеленського не показали список візитерів, хоч і обіцяли

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:17

Джерело: відповідь ОПУ на запит "Української правди"

Офіс президента Володимира Зеленського проігнорував прохання надати перелік гостей за перший місяць після інавгурації і сказав, що не має інформації про візити олігархів.

Дослівно: "Інформація про дати відвідування Офісу президента України бізнесменами Ігорем Валерійовичем Коломойським, Сергієм Володимировичем Льовочкіним, Павлом Яковичем Фуксом, Рінатом Леонідовичем Ахметовим, Віктором Володимировичем Медведчуком, Юрієм Анатолійовичем Косюком, Олегом Романовичем Бахматюком, Тімуром Михайловичем Міндічем в підрозділі охорони відсутня".

Деталі: У запиті УП, в першу чергу, попросила надати список відвідувачів з 21 травня по 24 червня включно. Це питання відомство залишило без відповіді.

В Офісі президента кажуть, що не здійснюють облік відвідування державними службовцями – останні мають право проходу за  пред’явленням службового посвідчення.

Таким чином відомство відповіло на питання про візити нардепів, міністрів, генерального прокурора, керівників Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки, Конституційного суду тощо.

При цьому Офіс Зеленського надав список учасників засідання Нацради з питань антикорупційної політики та зустрічі президента з представниками Ялтинської Європейської Стратегії через участь у подіях директорів НАБУ Артема Ситника та ДБР Романа Труби та олігарха Віктора Пінчука. Із проханням надати ці переліки УП не зверталась.

Що було раніше: 25 червня УП надіслала в Офіс Зеленського прохання надати перелік відвідувачів за перший місяць після інавгурації, посилаючись на те, що раніше у відомстві обіцяли відповідати на такі запити.

Однак протягом місяця відповідь від ОПУ не надійшла. У відомстві спочатку не могли знайти тих, хто відповідає за електронну пошту прес-служби, а пізніше попросили заново відправити запит.

Історія питання:

  • На початку червня перший заступник голови тоді ще Адміністрації президента (нині – Офісу) Володимира Зеленського Сергій Трофімов в інтерв’ю "Українській правді" говорив, що відомство надаватиме списки відвідувачів на запити журналістів.
  • 3 серпня глава Офісу президента Андрій Богдан сказав, що заява про його нібито звільнення, яку напередодні оприлюднила низка ЗМІ, не була жартом і команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів"
  • Журналісти-розслідувачі повідомляли, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію Зеленського
  • В АП згодом сказали, що Пінчук приїздив разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.
  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Соня Лукашова, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президента
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