Від коронавірусу померли більше 200 людей
Кількість загиблих від китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
Джерело: Reuters
Деталі: У епіцентрі захворювання, китайській провінції Хубей, померло 204 людини. За даними органів охорони здоров’я Китаю, на четвер у країні нарахували 9692 випадки зараження.
Близько сотні випадків зафіксували у щонайменше 18 країнах.
Окрім того, Італія оголосила про виявлення вірусу у двох китайських туристів.
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Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Раніше повідомлялось про 171 смерть від коронавірусу та 8149 випадки захворювання.