Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: У епіцентрі захворювання, китайській провінції Хубей, померло 204 людини. За даними органів охорони здоров’я Китаю, на четвер у країні нарахували 9692 випадки зараження.

Близько сотні випадків зафіксували у щонайменше 18 країнах.

Окрім того, Італія оголосила про виявлення вірусу у двох китайських туристів.

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