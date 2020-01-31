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Від коронавірусу померли 213 людей

П'ятниця, 31 січня 2020, 02:19
Від коронавірусу померли 213 людей
Reuters

Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб. 

Джерело: Reuters

Деталі: У епіцентрі захворювання, китайській провінції Хубей, померло 204 людини. За даними органів охорони здоров’я Китаю, на четвер у країні нарахували 9692 випадки зараження.

Близько сотні випадків зафіксували у щонайменше 18 країнах. 

Окрім того, Італія оголосила про виявлення вірусу у двох китайських туристів. 

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'я
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