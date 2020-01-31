От коронавируса умерли более 200 человек

362 просмотра
Пятница, 31 января 2020, 03:19
Reuters

Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.

Источник: Reuters

Детали: В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, на четверг в стране насчитали 9692 случая заражения.

Около сотни случаев зафиксировали в меньшей мере 18 странах.

Кроме того, Италия объявила об обнаружении вируса в двух китайских туристов.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 30 января 2020, 22:03
Коронавирус ударил по туристическому региону Германии, популярному у китайцев 30 января 2020, 18:07
Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая 30 января 2020, 15:27
Все новости
Главные новости
ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
ПАСЕ официально признала Россию стороной "Минских договоренностей"
Во Львовской области арестован застройщик-самозванец, который "наварил" 48 млн грн
Защита Трампа изменила стратегию и говорит, что давление на Украину – не повод для импичмента
Все новости
здоровье

Почему болит колено, и как себе помочь

здоровье

11 причин, почему может болеть ваша рука

психология

Как понять, что вы чрезмерно жертвуете собой ради работы: 5 признаков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів