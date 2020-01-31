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От коронавируса умерли 213 человек

Пятница, 31 января 2020, 02:19
От коронавируса умерли 213 человек
Reuters

Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.

Источник: Reuters

Детали: В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, на четверг в стране насчитали 9692 случая заражения.

Около сотни случаев зафиксировали в меньшей мере 18 странах.

Кроме того, Италия объявила об обнаружении вируса в двух китайских туристов.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусКитайздоровье
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