От коронавируса умерли 213 человек
Пятница, 31 января 2020, 02:19
Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.
Источник: Reuters
Детали: В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, на четверг в стране насчитали 9692 случая заражения.
Около сотни случаев зафиксировали в меньшей мере 18 странах.
Кроме того, Италия объявила об обнаружении вируса в двух китайских туристов.
Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Ранее сообщалось о 171 смерти от коронавируса и 8149 случаях заболевания.
Украинская правда