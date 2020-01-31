Российские наемники били из запрещенного "Минском" вооружения – ООС

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Пятница, 31 января 2020, 07:13

30 января боевики 6 раз нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем."

Детали: Вооруженные формирования РФ вели огонь вблизи Березового, Талаковки, Орехово, Новотошковского и Хутора Вольного.

С начала суток боевики 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе война


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