Российские наемники били из запрещенного "Минском" вооружения – ООС

30 января боевики 6 раз нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем."

Детали: Вооруженные формирования РФ вели огонь вблизи Березового, Талаковки, Орехово, Новотошковского и Хутора Вольного.

С начала суток боевики 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Напомним: