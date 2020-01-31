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В Італії виявили два випадки коронавірусу з Китаю, у Німеччині – вже п'ять

П'ятниця, 31 січня 2020, 08:23
В Італії виявили два випадки коронавірусу з Китаю, у Німеччині – вже п'ять

В Італії виявили перші два випадки зараження коронавірусом нового типу, а в Німеччині – зафіксували п'ятий випадок захворювання ним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ansa та DW

Пряма мова прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте у Римі: "Два підтверджені випадки - це два китайські туристи, які приїхали до нашої країни. Перші два підтверджені випадки коронавірусу...

Я впевнений, що ситуація залишиться обмеженою. Немає підстав створювати паніку та соціальну тривогу".

Деталі: Конте повідомив, що китайська пара походить з провінції Ухань, яка є епіцентром спалаху нового коронавірусу. Китайська пара прибула 23 січня в Мілан і перебувала в Італії близько десяти днів. Після кількох зупинок по Італії вони прибули до Риму.

Минулої ночі їм стало погано, і, зважаючи на симптоми, їх було госпіталізовано.

Зараз пацієнти ізольовані в лікарні і перебувають в "хорошому стані", сказав Конте.

Кімната, де чоловік і дружина перебували в готелі Палатіно в Римі, була закрита для знезараження.

Конте запевнив, що причин для хвилювання немає і захворювання не буде поширюватися.

У Німеччині ж зафіксували п'ятий випадок захворювання новим коронавірусом. Хворий чоловік працював у тій же компанії в Баварії, де раніше були зафіксовані й інші випадки захворювання.

На початку тижня стало відомо, що захворіли троє чоловіків і жінка, які працюють на німецького постачальника автомобільних запчастин Webasto.

У вівторок компанія заявила, що співробітник її штаб-квартири в Стокдорфі заразився вірусом, беручи участь в семінарі, який проводила громадянка Китаю, яка прибула у відрядження.

За словами представників баварського міністерства охорони здоров'я, станом на вечір четверга жоден із співробітників, що працюють в компанії, не здав позитивний результат на вірус.

Близько 110 осіб, які були в тісному контакті з інфікованими людьми, все ще проходять тестування на вірус.

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Передісторія:

  • За минулу добу, 30 січня, в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померло 42 людини, зареєстровано 1220 нових підтверджених випадків інфікування.
  • Загалом він нового коронавірусу померли вже 213 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Теми: коронавірусІталіяНімеччинаЄвропа
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