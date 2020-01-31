В Италии обнаружили два случая коронавируса из Китая, в Германии – уже пять

В Италии обнаружили первые два случая заражения коронавирусом нового типа, а в Германии – зафиксировали пятый случай заболевания им.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ansa и DW

Прямая речь премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Риме: "Два подтвержденных случая – это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случаях коронавируса…

Я уверен, что ситуация останется ограниченной. Нет оснований создавать панику и социальную тревогу".

Детали: Конте сообщил, что китайская пара – родом из провинции Ухань, которая является эпицентром вспышки нового коронавируса. Китайская пара прибыла в Милан 23 января и находилась в Италии около 10-ти дней. После нескольких остановок по Италии они прибыли в Рим.

Прошлой ночью им стало плохо, и, учитывая симптомы, они были госпитализированы.

Сейчас пациенты изолированы в больнице и находятся в "хорошем состоянии", сказал Конте.

Комната, где муж и жена находились в отеле Палатин в Риме, была закрыта для обеззараживания.

Конте заверил, что причин для волнения нет и заболевание не будет распространяться.

В Германии же зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавируса. Больной человек работал в той же компании в Баварии, где ранее были зафиксированы и другие случаи заболевания.

В начале недели стало известно, что заболели трое мужчин и женщина, работающих на немецкого поставщика автомобильных запчастей Webasto.

Во вторник компания заявила, что сотрудник ее штаб-квартиры в Стокдорфе заразился вирусом, участвуя в семинаре, который проводила гражданка Китая, прибывшая в командировку.

По словам представителей баварского Минздрава, по состоянию на вечер четверга ни один из сотрудников, работающих в компании, не имел положительного результата теста на вирус.

Около 110 человек, которые были в тесном контакте с инфицированными людьми, все еще проходят тестирование на вирус.

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