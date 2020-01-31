Колишній консул, який захищав Януковича, працює радником Богдана - "Схеми"

Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов, який виправдовував "диктаторські закони", ініційовані режимом Януковича, став радником Андрія Богдана – керівника Офісу президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналіст "Схем" кілька разів зустрів Хрипунова біля будівлі Офісу президента, відповідати на питання той відмовився і навіть намагався втекти.

У 2014 році Хрипунов став фігурантом публічного скандалу, оскільки виправдовував "диктаторські закони", ініційовані режимом Януковича і ухвалені Верховною радою 16 січня.

Він також допускав принизливі коментарі щодо учасників Євромайдану.

"Відповідальність за заворушення лежить на опозиційних політиках, які прагнуть досягти влади в найкоротші терміни, скориставшись невдоволенням населення після того, як угоду з ЄС не було підписано", - заявив тоді Хрипунов в інтерв’ю газеті El Periódico під час лютневих подій на Майдані. "У цьому неспокійному середовищі знайшли свій шанс ультранаціоналісти з нацистською символікою", - додав він.

Після відкликання з посади консула Хрипунов був призначений радником колишнього віцепремєра Володимира Кістіона, де пропрацював, відповідно до декларації, до 2017 року.

Нагадаємо, у липні 2019 року Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який раніше був радником п'ятого президента Петра Порошенка.

В часи Євромайдану в МЗС Демченка запам’ятали як головного противника "дипломатичної фронди" - тобто тих дипломатів, які боролися проти системи і підтримували Майдан.

Демченко брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року. Це – той день, коли Кабмін Миколи Азарова несподівано ухвалив рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію.

Порошенко призначив його своїм радником вже після того, як парламент ухвалив закон про люстрацію. Адже за цим законом Демченко мав бути позбавлений права займати посади у держорганах на десятирічний термін.