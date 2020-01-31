Бывший консул, защищавший Януковича, работает советником Богдана – "Схемы"

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который оправдывал "диктаторские законы", инициированные режимом Януковича, стал советником Андрея Богдана - руководителя Офиса президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналист "Схем" несколько раз встретил Хрипунова у здания Офиса президента, но отвечать на вопросы тот отказался и даже пытался убежать.

В 2014 году Хрипунов стал фигурантом публичного скандала, поскольку оправдывал "диктаторские законы", инициированные режимом Януковича и принятые Верховной радой 16 января.

Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.

"Ответственность за беспорядки лежит на оппозиционных политиках, которые стремятся достичь власти в кратчайшие сроки, воспользовавшись недовольством населения после того, как соглашение с ЕС не было подписано", - заявил тогда Хрипунов в интервью газете El Periódico во время февральских событий на Майдане. "В этой неспокойной среде нашли свой шанс ультранационалисты с нацистской символикой", - добавил он.

После отзыва с должности консула Хрипунов был назначен советником бывшего вице-премьера Владимира Кистиона, где проработал, согласно декларации, до 2017 года.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко.

Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. Ведь по закону о люстрации Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.