Коронавірус дібрався до Росії

У Росії виявили двох перших хворих новим типом китайського коронавіруса на Забайкаллі і в Тюменської області.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. За її словами, хворі - громадяни Китаю.

За словами глави Росспоживнагляду Анни Попової, стан двох хворих оцінюється як стабільний, без клінічних проявів і без температури.

Вона додала, що ризику поширення вірусної інфекції в Росії немає.

Хворі ізольовані, їх контакти перевірені.

У РФ також прийняли рішення про евакуацію російських громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром захворювання.

Що було раніше: Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя (провінція Хубей), у всьому світі вразив уже майже 10 тисяч осіб. Від початку поширення нового вірусу зафіксовано 213 смертей.

Симптоми коронавірусу можуть з'явитися найраніше через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14. Тобто хворий може два тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу.

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