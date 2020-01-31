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Коронавірус дібрався до Росії

П'ятниця, 31 січня 2020, 13:51
Коронавірус дібрався до Росії

У Росії виявили двох перших хворих новим типом китайського коронавіруса на Забайкаллі і в Тюменській області.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. За її словами, хворі - громадяни Китаю.

За словами глави Росспоживнагляду Анни Попової, стан двох хворих оцінюється як стабільний, без клінічних проявів і без температури.

Вона додала, що ризику поширення вірусної інфекції в Росії немає.

Хворі ізольовані, їх контакти перевірені.

У РФ також прийняли рішення про евакуацію російських громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром захворювання.

Що було раніше: Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя (провінція Хубей), у всьому світі вразив уже майже 10 тисяч осіб. Від початку поширення нового вірусу зафіксовано 213 смертей.

Симптоми коронавірусу можуть з'явитися найраніше через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14. Тобто хворий може два тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу. 

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвірусРосія
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