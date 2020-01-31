Коронавирус добрался до России
В России обнаружили двух первых заболевших новым типом китайского коронавируса на Забайкалье и в Тюменской области.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры.
Она добавила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет.
Больные изолированы, их контакты проверены.
В РФ также приняли решение об эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.
Что было раньше: Коронавирус, что распространяется с китайского Уханя (провинция Хубэй), во всем мире поразил уже 10 тысяч человек. С начала распространения нового вируса зафиксировано 213 смертей.
Симптомы коронавируса могут появиться раннее всего через 2 дня после заражения, позднее всего - через 14. То есть больной может две недели быть заражен, но не подозревать о своей болезни.
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Напомним:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.