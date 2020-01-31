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Коронавирус добрался до России

Пятница, 31 января 2020, 13:51
Коронавирус добрался до России

В России обнаружили двух первых заболевших новым типом китайского коронавируса на Забайкалье и в Тюменской области.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры.

Она добавила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет.

Больные изолированы, их контакты проверены.

В РФ также приняли решение об эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.

Что было раньше: Коронавирус, что распространяется с китайского Уханя (провинция Хубэй), во всем мире поразил уже 10 тысяч человек. С начала распространения нового вируса зафиксировано 213 смертей.

Симптомы коронавируса могут появиться раннее всего через 2 дня после заражения, позднее всего - через 14. То есть больной может две недели быть заражен, но не подозревать о своей болезни.

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Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвирусРосcия
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