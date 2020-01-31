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Дело Шеремета: полиция допросила свидетеля, давшего Антоненко алиби и затем его опровергшего

Пятница, 31 января 2020, 21:51
Дело Шеремета: полиция допросила свидетеля, давшего Антоненко алиби и затем его опровергшего
Фото: УП

Полиция опровергла заявление Алексея Ермилова об алиби подозреваемого по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко, согласно которому последний в ночь перед убийством гостил у друга в Ворзеле.

Источник: полиция

Детали: 13 декабря 2019 года в прямом эфире одного из телеканалов товарищ Антоненко Ермилов сообщил: "Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление".

Следователи проверили трафик телефонов Ермилова и вызвали его на допрос.

В ходе допроса в присутствии адвоката, он признал, что ошибочно публично заявил о том, что Антоненко в ночь перед убийством был у него дома.

Полиция решила "рассекретить видео допроса".

Реакция адвокатов Антоненко: "Защита считает заявление Нацполиции о проверке фейковых алиби Антоненко после 50 дней заключения невинных людей инсинуациями и имитацией активности следствия

Мы тогда еще немедленно проверили заявление господина Ермилова после официального получения его показаний, опровергли и забыли о нем, почему эту тему подняли через 2 месяца?

Почему бы следователем вместо этого не проверить настоящие алиби, заявленные защитой Кузьменко и Дугарь? Почему бы не сравнить рост Антоненко с результатами фототехнической экспертизы роста злоумышленников? Пусть расскажут, куда из экспертиз исчезло упоминание о хромоте Антоненко.

Напоминаем: ошибочное подозрение остановило поиск настоящих преступников".

Что предшествовало: Музыкант Андрей Антоненко, которого правоохранители считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, заявил о политическом преследовании и не исключает причастность Кремля к версии следствия.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаубийствополиция
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