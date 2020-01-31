Полиция опровергла заявление Алексея Ермилова об алиби подозреваемого по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко, согласно которому последний в ночь перед убийством гостил у друга в Ворзеле.

Источник: полиция

Детали: 13 декабря 2019 года в прямом эфире одного из телеканалов товарищ Антоненко Ермилов сообщил: "Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление".

Следователи проверили трафик телефонов Ермилова и вызвали его на допрос.

В ходе допроса в присутствии адвоката, он признал, что ошибочно публично заявил о том, что Антоненко в ночь перед убийством был у него дома.

Полиция решила "рассекретить видео допроса".

В то же время, близкий к адвокатам юрист Маси Найем, отошедший от защиты Антоненко из-за конфликта интересов, сообщал, что защита Антоненко не поддерживала версию Ермилова.

По словам Найема, адвокаты подозреваемого утверждали, что "19 июля 2016 года он находился дома на Старовокзальной и это подтверждает не только его жена, но и данные с аккаунтов Google и Facebook, а также люди, с которыми он встречался и переписывался".

Что предшествовало: Музыкант Андрей Антоненко, которого правоохранители считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, заявил о политическом преследовании и не исключает причастность Кремля к версии следствия.

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