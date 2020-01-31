18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд
П'ятниця, 31 січня 2020, 22:51
Ярослава Магучіх зі світовим рекордом U20 у приміщенні та рекордом України у приміщенні зі стрибків у висоту виграла змагання серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.
Джерело: ФЛАУ
Деталі: Магучіх подолала з першої спроби 2,02 м.
Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.
Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Магучіх. Ярослава встановила його 18 січня 2020 року на "Меморіалі Олексія Дем’янюка" у Львові.
Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній національний рекорд у приміщенні – 2,01 м – належав також їй, і Віті Паламар (9 березня 2008 року, Валенсія, Іспанія).
Нагадаємо:
- Наприкінці листопада Магучіх перемогла в номінації "Висхідна зірка" серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.
- У вересні українка завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.
- Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.
Українська правда