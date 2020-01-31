18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту U-20 у приміщенні і виграла змагання в німецькому Карлсруе.

Джерело: tribuna.com

Деталі: Магучіх стрибнула на 2,02 м.

Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд належав їй і Віті Паламар.

Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.

Що передувало: 19 січня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні на змаганнях у Львові.

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