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18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд

П'ятниця, 31 січня 2020, 22:51
18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд

Ярослава Магучіх зі світовим рекордом U20 у приміщенні та рекордом України у приміщенні зі стрибків у висоту виграла змагання серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.

Джерело: ФЛАУ

Деталі: Магучіх подолала з першої спроби 2,02 м.

Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.

Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Магучіх. Ярослава встановила його 18 січня 2020 року на "Меморіалі Олексія Дем’янюка" у Львові.

Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній національний рекорд у приміщенні – 2,01 м – належав також їй, і Віті Паламар (9 березня 2008 року, Валенсія, Іспанія).

Нагадаємо:

  • Наприкінці листопада Магучіх перемогла в номінації "Висхідна зірка" серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.
  • У вересні українка завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.
  • Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.

Українська правда

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Теми: спортНімеччинаУкраїна
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