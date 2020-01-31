18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд

Ярослава Магучіх зі світовим рекордом U20 у приміщенні та рекордом України у приміщенні зі стрибків у висоту виграла змагання серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.

Джерело: ФЛАУ

Деталі: Магучіх подолала з першої спроби 2,02 м.

Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.

Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Магучіх. Ярослава встановила його 18 січня 2020 року на "Меморіалі Олексія Дем’янюка" у Львові.

Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній національний рекорд у приміщенні – 2,01 м – належав також їй, і Віті Паламар (9 березня 2008 року, Валенсія, Іспанія).

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