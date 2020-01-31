18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд

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П'ятниця, 31 січня 2020, 23:51

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту U-20 у приміщенні і виграла змагання в німецькому Карлсруе.

Джерело: tribuna.com

Деталі: Магучіх стрибнула на 2,02 м.

Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд належав їй і Віті Паламар.

Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.

Що передувало: 19 січня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні на змаганнях у Львові

Нагадаємо:

  • Наприкінці листопада українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації "Висхідна зірка" серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.
  • У вересні Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.
  • Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.

Теми: спорт Німеччина Україна


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