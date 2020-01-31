18-річна стрибунка з України встановила новий світовий рекорд
Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту U-20 у приміщенні і виграла змагання в німецькому Карлсруе.
Джерело: tribuna.com
Деталі: Магучіх стрибнула на 2,02 м.
Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд належав їй і Віті Паламар.
Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза дісталася німкені Імке Оннен.
Що передувало: 19 січня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні на змаганнях у Львові.
Нагадаємо:
- Наприкінці листопада українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації "Висхідна зірка" серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.
- У вересні Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.
- Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.