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18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд

Пятница, 31 января 2020, 22:51
18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучих с мировым рекордом U20 в помещении и рекордом Украины в помещении по прыжкам в высоту выиграла соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ.

Источник: ФЛАУ

Детали: Магучих преодолела с первой попытки 2,02 м.

Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза досталась немке Имке Оннен.

Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении - 2,01 м - принадлежал также Магучих. Ярослава установила его 18 января 2020 года на "Мемориале Алексея Демьянюка" во Львове.

Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий национальный рекорд в помещении - 2,01 м - принадлежал также ей и Вите Паламарь (9 марта 2008 года, Валенсия, Испания).

Напомним:

  • В конце ноября Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.
  • В сентябре украинка завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе.
  • Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

Украинская правда
Темы: спортГерманияУкраина
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