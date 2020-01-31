18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд

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Пятница, 31 января 2020, 23:51

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту U-20 в помещении и выиграла соревнования в немецком Карлсруэ.

Источник: tribuna.com

Детали: Магучих прыгнула на 2,02 м.

Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал ей и Вите Паламар.

Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза досталась немке Имке Оннен.

Темы: спорт Германия Украина


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