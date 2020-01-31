18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд
Пятница, 31 января 2020, 22:51
Ярослава Магучих с мировым рекордом U20 в помещении и рекордом Украины в помещении по прыжкам в высоту выиграла соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ.
Источник: ФЛАУ
Детали: Магучих преодолела с первой попытки 2,02 м.
Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза досталась немке Имке Оннен.
Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении - 2,01 м - принадлежал также Магучих. Ярослава установила его 18 января 2020 года на "Мемориале Алексея Демьянюка" во Львове.
Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий национальный рекорд в помещении - 2,01 м - принадлежал также ей и Вите Паламарь (9 марта 2008 года, Валенсия, Испания).
Напомним:
- В конце ноября Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.
- В сентябре украинка завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе.
- Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.
Украинская правда