18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту U-20 в помещении и выиграла соревнования в немецком Карлсруэ.

Источник: tribuna.com

Детали: Магучих прыгнула на 2,02 м.

Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал ей и Вите Паламар.

Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза досталась немке Имке Оннен.