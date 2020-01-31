18-летняя прыгунья из Украины установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучих с мировым рекордом U20 в помещении и рекордом Украины в помещении по прыжкам в высоту выиграла соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ.

Источник: ФЛАУ

Детали: Магучих преодолела с первой попытки 2,02 м.

Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза досталась немке Имке Оннен.

Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении - 2,01 м - принадлежал также Магучих. Ярослава установила его 18 января 2020 года на "Мемориале Алексея Демьянюка" во Львове.

Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий национальный рекорд в помещении - 2,01 м - принадлежал также ей и Вите Паламарь (9 марта 2008 года, Валенсия, Испания).

Напомним: