Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю

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Субота, 1 лютого 2020, 00:23

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про дві зупинки серця унаслідок отруєння ртуттю. Він не виключає, що до цього причетний ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Джерело: інтерв’ю Шокіна для ТСН

Пряма мова: "Згідно з заключенням грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново."

Деталі: За словами Шокіна, відбулося все це у Греції 10 вересня минулого року, де він перебував у власних справах. Він розповів, що знепритомнів, коли вийшов з машини. Завдяки тому, що поруч була лікарня, його вдалося врятувати. 

Після цього колишній очільник ГПУ поїхав до Відня, щоб продовжити лікування. За його словами, за нього взявся лікар, що брав участь у лікуванні Ющенка після отруєння. 

Після всіх обстежень медик повідомив Шокіна про вміст ртуті у його організмі. 

"У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма", – розповів ексгенпрокурор. 

Як саме ртуть потрапила до організму Шокіну невідомо. 

"За місяць мені понизили вміст ртуті у крові до 8%. 12 грудня 2019 року був останній аналіз – 7,1%. Але це все одно набагато більше норми, і є певні негативні наслідки, багато супутніх діагнозів, тиск трошки підвищений. Втім, нині багато показників вже покращились. На сьогоднішній день я вважаю, що я не на 100% здоровий, але на 85%, може навіть і на 90%", – пояснив колишній генеральний прокурор. 

Він додав, що ще планує відвідувати Відень для лікування. 

Шокін припускає, що Джо Байден може бути причетним до його отруєння. "Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань." 

Наразі грецькими правоохоронцями начебто відкрито кримінальне провадження. Проте офіційної відповіді колишньому генпрокурору ще не надали. 

У цьому ж інтерв’ю Шокін заявив, що справу газової компанії "Бурісми", до наглядової ради якої входив син Байдена, "було закрито і передчасно, і незаконно".

Що передувало: Наприкінці грудня 2019 року особистий юрист президента США Рудольф Джуліані оприлюднив фільм. У ньому, зокрема, йшлося про те, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна отруїли ртуттю, через що він має проблеми зі здоров’ям. 

Нагадаємо:

  • У 2015 році головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що у тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна стріляли із застосування тепловізора. Доказів цих слів досі немає. 

Українська правда
Теми: Шокін США Генпрокуратура


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