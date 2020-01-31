Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю
Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про дві зупинки серця унаслідок отруєння ртуттю. Він не виключає, що до цього причетний ексвіцепрезидент США Джо Байден.
Джерело: інтерв’ю Шокіна для ТСН
Пряма мова: "Згідно з заключенням грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново."
Деталі: За словами Шокіна, відбулося все це у Греції 10 вересня минулого року, де він перебував у власних справах. Він розповів, що знепритомнів, коли вийшов з машини. Завдяки тому, що поруч була лікарня, його вдалося врятувати.
Після цього колишній очільник ГПУ поїхав до Відня, щоб продовжити лікування. За його словами, за нього взявся лікар, що брав участь у лікуванні Ющенка після отруєння.
Після всіх обстежень медик повідомив Шокіна про вміст ртуті у його організмі.
"У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма", – розповів ексгенпрокурор.
Як саме ртуть потрапила до організму Шокіну невідомо.
"За місяць мені понизили вміст ртуті у крові до 8%. 12 грудня 2019 року був останній аналіз – 7,1%. Але це все одно набагато більше норми, і є певні негативні наслідки, багато супутніх діагнозів, тиск трошки підвищений. Втім, нині багато показників вже покращились. На сьогоднішній день я вважаю, що я не на 100% здоровий, але на 85%, може навіть і на 90%", – пояснив колишній генеральний прокурор.
Він додав, що ще планує відвідувати Відень для лікування.
Шокін припускає, що Джо Байден може бути причетним до його отруєння. "Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань."
Наразі грецькими правоохоронцями начебто відкрито кримінальне провадження. Проте офіційної відповіді колишньому генпрокурору ще не надали.
У цьому ж інтерв’ю Шокін заявив, що справу газової компанії "Бурісми", до наглядової ради якої входив син Байдена, "було закрито і передчасно, і незаконно".
Що передувало: Наприкінці грудня 2019 року особистий юрист президента США Рудольф Джуліані оприлюднив фільм. У ньому, зокрема, йшлося про те, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна отруїли ртуттю, через що він має проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо:
- У 2015 році головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що у тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна стріляли із застосування тепловізора. Доказів цих слів досі немає.