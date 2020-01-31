Коронавірус: Зеленський пропонує національний план протиепідемічних заходів

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П'ятниця, 31 січня 2020, 15:06

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Глава держави наголосив, що ситуація з розповсюдженням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

Водночас Зеленський дав низку доручень Кабінету міністрів. Зокрема розпорядився перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету міністрів, створивши відповідну робочу групу.

Також глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я Кабінет міністрів Зеленський


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