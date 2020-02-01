РНБО: В Україні планують створити систему для виявлення коронавірусу
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що в Україні розробляють власну систему для тестування на наявність в людини коронавірусу.
Джерело: Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"
Деталі: За словами Данілова, Китай передав необхідні дані для того, аби всі хто має бажання могли займатися розробкою власних систем.
"Наша власна система буде в найближчий час", – заявив секретар РНБО.
Також він підкреслив, що як тільки в Україні з’явиться якась ситуація, яка вимагатиме реакції, то влада зможе вжити необхідні заходи моментально.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Кількість смертей від коронавірусу на материковому Китаї зросла до 259 випадків.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.