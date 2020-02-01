РНБО: В Україні планують створити систему для виявлення коронавірусу 

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Субота, 1 лютого 2020, 06:00

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що в Україні розробляють власну систему для тестування на наявність в людини коронавірусу.

Джерело: Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 

Деталі: За словами Данілова, Китай передав необхідні дані для того, аби всі хто має бажання могли займатися розробкою власних систем. 

"Наша власна система буде в найближчий час", – заявив секретар РНБО.

Також він підкреслив, що як тільки в Україні з’явиться якась ситуація, яка вимагатиме реакції, то влада зможе вжити необхідні заходи моментально.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я Китай


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