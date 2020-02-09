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Україна проти розведення сил по всій лінії зіткнення – міністр оборони

Неділя, 9 лютого 2020, 23:57
Україна проти розведення сил по всій лінії зіткнення – міністр оборони

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна проти розведення сил та засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі, оскільки це суперечить Мінським домовленностям.

Джерело: Загороднюк у інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Головним було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися.Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині."

Деталі: За словами міністра, питання розведення досліджувалось і в Міноборони, і у Генштабі, на засіданнях РНБО та в інших силових відомствах. 

Загороднюк підкреслив, якщо "та сторона" буде прагнути ескалації конфлікту", то "два кілометри особливої різниці не зроблять".

Нагадаємо:

  • В ОРДО заявили, що готові до розведення сил на лінії розмежування у разі, якщо сторони "дійдуть консенсусу щодо доповнення до рамкового рішення, повної взаємності, дзеркальності та дотримання всеосяжного режиму припинення вогню з українського боку".

Українська правда

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Теми: Розведення силМінські угодиМіноборониЗагороднюкОРДЛО
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