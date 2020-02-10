Міністр юстиції знову без попередження навідався до колонії
Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав Івано-Франківську установу виконання покарань №12. Стверджує, що колонія має "досить пристойний рівень".
Джерело: Малюська у Facebook
Пряма мова: "Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу - відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть."
Деталі: Міністр розповів, що особи, які засуджені довічно, традиційно, перебувають " у більш-менш пристойних умовах".
"Харчування стандартно не дуже, але точно є", – каже очільник Мін’юсту.
Інтерес у Малюськи викликала зацікавленість "довічників" у перегляді оголошень про продаж авто.
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Нагадаємо:
- Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені.