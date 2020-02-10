Міністр юстиції знову без попередження навідався до колонії

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Понеділок, 10 лютого 2020, 01:26

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав Івано-Франківську установу виконання покарань №12. Стверджує, що колонія має "досить пристойний рівень".

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу - відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть."

 
Facebook Д.Малюськи

Деталі: Міністр розповів, що особи, які засуджені довічно, традиційно, перебувають " у більш-менш пристойних умовах". 

 
FACEBOOK Д.МАЛЮСЬКИ

"Харчування стандартно не дуже, але точно є", – каже очільник Мін’юсту.

 
FACEBOOK Д.МАЛЮСЬКИ

Інтерес у Малюськи викликала зацікавленість "довічників" у перегляді оголошень про продаж авто. 

Читайте також: Денис Малюська: Коли в мене закінчаться гроші, то хочу чи не хочу, я піду

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені.

Українська правда
Теми: Мін'юст в'язниця


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