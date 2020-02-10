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Министр юстиции вновь без предупреждения посетил колонию

Понедельник, 10 февраля 2020, 00:26

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12. Утверждает, что колония имеет "довольно приличный уровень".

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь: "Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить."

 
Facebook Д.Малюськи

Детали: Министр рассказал, что лица, осужденные пожизненно, традиционно, находятся "в более-менее приличных условиях".

 
Facebook Д.Малюськи

"Питание стандартно не очень, но точно есть", – говорит глава Минюста.

Тайной для Малюськи стал интерес "пожизненных" в просмотре объявлений о продаже авто.

 
FACEBOOK Д.МАЛЮСЬКИ

Читайте также: Денис Малюська: Когда у меня закончатся деньги, то хочу я или не хочу, я уйду

Напомним:

  • В конце января министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные.

Украинская правда
Темы: Минюсттюрьма
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