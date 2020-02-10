Министр юстиции вновь без предупреждения посетил колонию
Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12. Утверждает, что колония имеет "довольно приличный уровень".
Источник: Малюська в Facebook
Прямая речь: "Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить."
Детали: Министр рассказал, что лица, осужденные пожизненно, традиционно, находятся "в более-менее приличных условиях".
"Питание стандартно не очень, но точно есть", – говорит глава Минюста.
Тайной для Малюськи стал интерес "пожизненных" в просмотре объявлений о продаже авто.
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Напомним:
- В конце января министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные.