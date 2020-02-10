Міноборони невдовзі буде тестувати електронний військовий квиток

193 перегляди
Понеділок, 10 лютого 2020, 04:41

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що у першому півріччі планується запровадити тестові електронні військові квитки. Їх розповсюдження може зайняти рік. 

Джерело: Загороднюк у інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У цьому році він вже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі цілий ряд напрямків саме по електронному документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час. Може, ще рік." 

Деталі: Міністр додав, що військовий квиток буде у вигляді картки із штрих-кодом, яку можна буде зберігати і на телефоні, і як пластикову картку. "Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже у лютому", – пояснив Загороднюк.

За словами міністра, уряд планує оцифрувати весь військовий облік. Окрім офіцерів та військовослужбовців, до електронних баз хочуть внести усіх військовозобов’язаних. "Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат", – додав Загороднюк.

Нагадаємо:

  • Наприкінці грудня заступник міністра оборони Олексій Марценюк анонсував введення в Україні електронного військового квитка.

Українська правда
Теми: Збройні сили діджиталізація Міноборони Загороднюк


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міноборони не збирається повертати скандальні бронежилети – Загороднюк 9 лютого 2020, 23:01
На Волині вкрали 6 мільйонів на будівництві казарм для військових 8 лютого 2020, 12:31
Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35 31 січня 2020, 17:08
Усі новини
Головні новини
Від коронавірусу померли понад 900 осіб
Родини героїв Небесної сотні звернулися до Зеленського через "реванш диктатури"
Новий віцепрем'єр і розділення міністерств: Гончарук розповів про можливі зміни
В українця на борту Diamond Princess виявили коронавірус
Усі новини
Фото

Що буде, коли дозволити дітям малювати у школі на стінах

рейтинги

Національна кінопремія "Золота Дзиґа": довгий список претендентів

Кіно

Кіно в лютому: нові фільми Клінта Іствуда і Романа Поланського, "Черкаси" та інші