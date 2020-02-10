Міноборони невдовзі буде тестувати електронний військовий квиток

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що у першому півріччі планується запровадити тестові електронні військові квитки. Їх розповсюдження може зайняти рік.

Джерело: Загороднюк у інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У цьому році він вже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі цілий ряд напрямків саме по електронному документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час. Може, ще рік."

Деталі: Міністр додав, що військовий квиток буде у вигляді картки із штрих-кодом, яку можна буде зберігати і на телефоні, і як пластикову картку. "Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже у лютому", – пояснив Загороднюк.

За словами міністра, уряд планує оцифрувати весь військовий облік. Окрім офіцерів та військовослужбовців, до електронних баз хочуть внести усіх військовозобов’язаних. "Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат", – додав Загороднюк.

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