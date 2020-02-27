Загороднюк прокоментував можливість своєї відставки

Міністр оборони України Андрій Загороднюк готовий піти у відставку, але йому не відомо про плани президента звільнити його.

Джерело: Загороднюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так.

Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем. Але на даний момент я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку".

Деталі: Загороднюк зазначив, що такі чутки "ходять ще з минулого року".

При цьому він заявив, що звільнення, якщо таке буде, не може бути пов'язаним з невиконанням положень державного оборонного замовлення (ДОЗ).

Пряма мова: "В минулому році ДОЗ було виконано на 99,3%. У рамках якоїсь невеликої похибки. Ми зупинили тільки один невеликий проект. Тому говорити про невиконання плану ДОЗ за 2019 рік неможливо. Це ДОЗ також подали, буквально пару днів тому воно було прийняте РНБО. ДОЗ - це всього лише план закупівель. Його можна подати або не надати на затвердження. Його ми подали, а торішній виконали"

Що було раніше: На початку лютого Українська правда з'ясувала, що в Кабінеті міністрів в рамках переформатування уряду Олексія Гончарука готують кілька звільнень.

При цьому співрозмовник УП в Офісі президента розповів, що Зеленський придивляється до своєї формальної квоти в уряді: міністра оборони та міністра закордонних справ. Обидва, за словами джерела, "ніяк не проявили себе на посаді".

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