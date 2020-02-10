Минобороны вскоре будет тестировать электронный военный билет

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в первом полугодии планируется ввести тестовые электронные военные билеты. Их распространение может занять год.

Источник: Загороднюк в интервью для "Радио Свобода"

Прямая речь: "В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространения займет некоторое время. Может, еще год."

Детали: Министр добавил, что военный билет будет в виде карточки со штрих-кодом, которую можно будет хранить и в телефоне, и как пластиковую карточку. "Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале ", – пояснил Загороднюк.

По словам министра, правительство планирует оцифровать весь воинский учет. Кроме офицеров и военнослужащих, в электронные базы хотят внести всех военнообязанных. "Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат ", – добавил Загороднюк.

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