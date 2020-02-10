Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС

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Понеділок, 10 лютого 2020, 07:14

9 лютого російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Один українських захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Бойовики вели обстріли поблизу Лебединського, Старогнатівки, Новолуганського, Новозванівки та Оріхового.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Донбас війна ООС Об'єднані сили на Донбасі


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