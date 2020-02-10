Боевики 9 раз открывали огонь – ООС

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Понедельник, 10 февраля 2020, 07:14

9 февраля российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинских защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Лебединского, Старогнатовки, Новолуганского, Новозвановки и Орехового.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс война ООС Объединенные силы на Донбассе


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