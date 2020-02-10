Боевики 9 раз открывали огонь – ООС
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Понедельник, 10 февраля 2020, 07:14
9 февраля российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинских защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Лебединского, Старогнатовки, Новолуганского, Новозвановки и Орехового.
Напомним:
- 8 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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