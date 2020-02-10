Суд поновив Ройтбурда на посаді директора музею

Суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року .

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на рішення Приморського районного суду Одеси

Пряма мова судді Дениса Донцова: "Позовну вимогу задовольнити частково – визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Часткове задоволення пов’язане із тим, що позивач продовжував виконувати свої обов’язки".

Пряма мова Ройтбурда: "Я не хочу війн із обласною радою, я хочу, щоб воно (рішення – ред.) стало підставою для встановлення нормальних робочих відносин".

Деталі: Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного управління обласної ради.

Що було раніше: Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.

Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.

4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.

Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.

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