Суд поновив Ройтбурда на посаді директора музею
Суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року .
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на рішення Приморського районного суду Одеси
Пряма мова судді Дениса Донцова: "Позовну вимогу задовольнити частково – визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Часткове задоволення пов’язане із тим, що позивач продовжував виконувати свої обов’язки".
Пряма мова Ройтбурда: "Я не хочу війн із обласною радою, я хочу, щоб воно (рішення – ред.) стало підставою для встановлення нормальних робочих відносин".
Деталі: Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного управління обласної ради.
Що було раніше: Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.
Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.
4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.
Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
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