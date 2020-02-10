Суд поновив Ройтбурда на посаді директора музею

532 перегляди
Понеділок, 10 лютого 2020, 15:01

Суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року .

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на рішення Приморського районного суду Одеси

Пряма мова судді Дениса Донцова: "Позовну вимогу задовольнити частково – визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Часткове задоволення пов’язане із тим, що позивач продовжував виконувати свої обов’язки".

Пряма мова Ройтбурда: "Я не хочу війн із обласною радою, я хочу, щоб воно (рішення – ред.) стало підставою для встановлення нормальних робочих відносин".

Деталі: Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного управління обласної ради.

Що було раніше: Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 

Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.

4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.

Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.

Читайте такожРойтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію

Теми: Одеса музеї суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Одесі намагалися повернути пам'ятну дошку Жукову, але вона розбилася 8 лютого 2020, 20:01
Одесит украв у банку більше мільйона гривень 8 лютого 2020, 10:47
Тортури і ґвалтування в одеському притулку: обвинувачений визнав провину 7 лютого 2020, 19:01
Усі новини
Головні новини
Звіробій зобов’язали носити електронний браслет
Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері
Коронавірус: Уряд евакуює українців з епіцентру зараження в Китаї
"Звіробій" у суді: Зеленському не погрожувала, а давала поради
Усі новини
Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати

мандри

10 причин, чому подорож на вихідні – вдала ідея

Фото

Люди з інвалідністю, травмами та хворобами жартують над собою. 14 оптимістичних ФОТО