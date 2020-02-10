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Суд восстановил Ройтбурда в должности директора музея

Понедельник, 10 февраля 2020, 14:01
Суд восстановил Ройтбурда в должности директора музея

Суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на решение Приморского районного суда Одессы

Прямая речь судьи Дениса Донцова: "Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности".

Прямая речь Ройтбурда: "Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение - ред.) стало основанием для установления нормальных отношений".

Детали: Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета.

Что было раньше: В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.

Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.

4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвала контракт с директором Одесского художественного музея.

После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.

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Темы: Одессамузеисуд
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