Суд восстановил Ройтбурда в должности директора музея
Суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на решение Приморского районного суда Одессы
Прямая речь судьи Дениса Донцова: "Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности".
Прямая речь Ройтбурда: "Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение - ред.) стало основанием для установления нормальных отношений".
Детали: Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета.
Что было раньше: В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвала контракт с директором Одесского художественного музея.
После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
Читайте также: Ройтбурд: После Майдана часть Одессы стала более проукраинской, часть - более ватной
Александр Ройтбурд: Если б президентом выбрали Христа, все равно непонятно, как победить коррупцию