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"Рейди" по закладах пенітенціарної системи виявили розкрадання земель і техніки

Понеділок, 10 лютого 2020, 15:02
Рейди по закладах пенітенціарної системи виявили розкрадання земель і техніки

Прокуратура перевіряє пенітенціарні установи на законність та ефективність використання землі та майна, перші перевірки в 4 областях виявили значні розтрати й інші зловживання.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За ініціативою Офісу генерального прокурора всі регіональні та місцеві прокуратури проводять масштабні перевірки установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) щодо законного та ефективного використання землі та державного майна.

Попередні результати інспектування пенітенціарних установ Дніпропетровської, Київської, Полтавської та Харківської областей свідчать про виявлення низки злочинів, у тому числі й тяжких, пов’язаних з розтратою, привласненням, нераціональним використанням і псуванням державного майна та землі".

Деталі: Дергачівська місцева прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення близько 32 млн грн.

За версією слідства, службові особи державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство ДКВС №109", зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення державного майна, штучно занизили показники врожайності сільськогосподарської продукції за 2019 рік, зібраної на 2110 га сільськогосподарських угідь.

У Дніпропетровській області Дніпродзержинська місцева прокуратура (Кам'янське) виявила відсутність 10 транспортних засобів і 35 одиниць промислового обладнання на "Дослідно-експериментальному підприємстві ДКВС України"

Крім того, об’єкти нерухомості ДП перебувають у незадовільному стані, приміщення частково розукомплектовані.

Розпочато слідство щодо розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Криворізька місцева прокуратура №1 виявила незаконну передачу у безоплатне користування 2500 га земель сільськогосподарського призначення, яка належить "Широківському виправному центру №75".

За фактом зловживання службових осіб виправного центру своїм службовим становищем розпочато розслідування.

У Київській області виявили, що службові особи підприємства ДКВС №115 не внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо 3 земельних ділянок загальною площею понад 1 тис га. Унаслідок цього частина зазначених земель вибули із власності держави.

Крім того, не здійснено державну реєстрацію права власності на розташовані на земельних ділянках 26 виробничих приміщень.

Ці обставини розслідуються як службова недбалість.

Цьому передувало:  Міністр юстиції Денис Малюська 26 січня без попередження відвідав СІЗО в Одесі, а 9 лютого – Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

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Теми: Офіс генпрокурорав'язниця
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