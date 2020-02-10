Прокуратура проверяет пенитенциарные учреждения на законность и эффективность использования земли и имущества, первые проверки в 4 областях обнаружили значительные растраты и другие злоупотребления.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По инициативе Офиса генерального прокурора все региональные и местные прокуратуры проводят масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) относительно законного и эффективного использования земли и государственного имущества.

Предварительные результаты инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей свидетельствуют об обнаружении ряда преступлений, в том числе и тяжелых, связанных с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей государственного имущества и земли".

Детали: Дергачевская местная прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн.

По версии следствия, должностные лица государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие ГУИС №109", злоупотребляя своим служебным положением с целью присвоения государственного имущества, искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции за 2019 год, собранной на 2110 га сельскохозяйственных угодий.

В Днепропетровской области Днепродзержинская местная прокуратура (Каменское) обнаружила отсутствие 10 транспортных средств и 35 единиц промышленного оборудования на "Опытно-экспериментальном предприятии ГУИС Украины"

Кроме того, объекты недвижимости ГП находятся в неудовлетворительном состоянии, помещения частично разукомплектованы.

Начато следствие по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Криворожская местная прокуратура №1 обнаружила незаконную передачу в безвозмездное пользование 2500 га земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих "Широковскому исправительному центру №75".

По факту злоупотребления должностных лиц исправительного центра своим служебным положением начато расследование.

В Киевской области обнаружили, что служебные лица предприятия ГУИС №115 не внесли сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество по 3 земельным участкам общей площадью более 1 тыс га. В результате часть указанных земель выбыла из собственности государства.

Кроме того, осуществлена ​​государственная регистрация права собственности на расположенные на земельных участках 26 производственных помещений.

Эти обстоятельства расследуются как служебная халатность.

Этому предшествовало: Министр юстиции Денис Малюська 26 января без предупреждения посетил СИЗО в Одессе, а 9 февраля – Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12.

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