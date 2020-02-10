"Рейды" по заведениям пенитенциарной системы обнаружили хищения земель и техники
Прокуратура проверяет пенитенциарные учреждения на законность и эффективность использования земли и имущества, первые проверки в 4 областях обнаружили значительные растраты и другие злоупотребления.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По инициативе Офиса генерального прокурора все региональные и местные прокуратуры проводят масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) относительно законного и эффективного использования земли и государственного имущества.
Предварительные результаты инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей свидетельствуют об обнаружении ряда преступлений, в том числе и тяжелых, связанных с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей государственного имущества и земли".
Детали: Дергачевская местная прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн.
По версии следствия, должностные лица государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие ГУИС №109", злоупотребляя своим служебным положением с целью присвоения государственного имущества, искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции за 2019 год, собранной на 2110 га сельскохозяйственных угодий.
В Днепропетровской области Днепродзержинская местная прокуратура (Каменское) обнаружила отсутствие 10 транспортных средств и 35 единиц промышленного оборудования на "Опытно-экспериментальном предприятии ГУИС Украины"
Кроме того, объекты недвижимости ГП находятся в неудовлетворительном состоянии, помещения частично разукомплектованы.
Начато следствие по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Криворожская местная прокуратура №1 обнаружила незаконную передачу в безвозмездное пользование 2500 га земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих "Широковскому исправительному центру №75".
По факту злоупотребления должностных лиц исправительного центра своим служебным положением начато расследование.
В Киевской области обнаружили, что служебные лица предприятия ГУИС №115 не внесли сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество по 3 земельным участкам общей площадью более 1 тыс га. В результате часть указанных земель выбыла из собственности государства.
Кроме того, осуществлена государственная регистрация права собственности на расположенные на земельных участках 26 производственных помещений.
Эти обстоятельства расследуются как служебная халатность.
Этому предшествовало: Министр юстиции Денис Малюська 26 января без предупреждения посетил СИЗО в Одессе, а 9 февраля – Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12.
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