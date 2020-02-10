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Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА

Понеділок, 10 лютого 2020, 19:57
Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації – Віталія Федоріва.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича".

Деталі: Федорів працював заступником голови Івано-Франківської ОДА з 20 листопада 2018 року.

Що передувало: Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.

Шмигаль очолював Івано-Франківщину з 2 серпня 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийІвано-Франківська областьукази
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