Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА
Понеділок, 10 лютого 2020, 19:57
Президент Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації – Віталія Федоріва.
Джерело: указ президента
Дослівно: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича".
Деталі: Федорів працював заступником голови Івано-Франківської ОДА з 20 листопада 2018 року.
Що передувало: Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.
Шмигаль очолював Івано-Франківщину з 2 серпня 2019 року.
Українська правда