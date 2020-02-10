Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА

2433 перегляди
Понеділок, 10 лютого 2020, 20:57

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації – Віталія Федоріва.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича".

Деталі: Федорів працював заступником голови Івано-Франківської ОДА з 20 листопада 2018 року.

Що передувало: Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.

Шмигаль очолював Івано-Франківщину з 2 серпня 2019 року.

Українська правда
Теми: Зеленський Івано-Франківська область укази


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Звіробій зобов’язали носити електронний браслет 10 лютого 2020, 14:33
Як Порошенко та Зеленський змагались, хто більше любить свою дружину у Facebook 10 лютого 2020, 14:30
Обвинувачений у шпигунстві кримчанин попросився у Зеленського в "список обміну" 10 лютого 2020, 14:25
Усі новини
Головні новини
Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих
Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування
Незаконна вирубка: ДБР та ОГП проводять обшуки у Держлісагентстві
Звіробій зобов’язали носити електронний браслет
Усі новини
ТаблоID

Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії "Оскар"

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати

ТаблоID

71-річна мама Ілона Маска попозувала для української фотографині