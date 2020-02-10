Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

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Понедельник, 10 февраля 2020, 20:57

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации - Виталия Федорива.

Источник: указ президента

Дословно: "Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича".

Детали: Федорив работал зампредом Ивано-Франковской ОГА с 20 ноября 2018 года.

Что предшествовало: Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Ивано-Франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область с 2 августа 2019 года.

Украинская правда
Темы: Зеленский Ивано-Франковская область указы


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