Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА
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Понедельник, 10 февраля 2020, 20:57
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации - Виталия Федорива.
Источник: указ президента
Дословно: "Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича".
Детали: Федорив работал зампредом Ивано-Франковской ОГА с 20 ноября 2018 года.
Что предшествовало: Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Ивано-Франковского губернатора Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область с 2 августа 2019 года.
Украинская правда
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