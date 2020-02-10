Богдан зібрався у відставку

Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Джерело: співрозмовники Української правди з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів

Деталі: За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володомиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.

"Українська правда" звернулася по коментар майже до всіх заступників керівника ОПУ, помічників президента Сергія Шефіра й Андрія Єрмака, та до самого Богдана.

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