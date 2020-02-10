Богдан зібрався у відставку
Понеділок, 10 лютого 2020, 21:09
Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.
Джерело: співрозмовники Української правди з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів
Деталі: За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.
Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.
Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.
"Українська правда" звернулася по коментар майже до всіх заступників керівника ОПУ, помічників президента Сергія Шефіра й Андрія Єрмака, та до самого Богдана, але досі не отримала відповіді.
Нагадаємо:
- 1 серпня 2019 року Андрій Богдан написав заяву: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
- Згодом Зеленський пояснив, що таку саму заяву на звільнення написали "всі у його команді".
Українська правда