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Богдан зібрався у відставку

Понеділок, 10 лютого 2020, 21:09
Богдан зібрався у відставку

Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку. 

Джерело: співрозмовники Української правди з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів

Деталі: За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого. 

Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють. 

"Українська правда" звернулася по коментар майже до всіх заступників керівника ОПУ, помічників президента Сергія Шефіра й Андрія Єрмака, та до самого Богдана, але досі не отримала відповіді.

Нагадаємо:

  • 1 серпня 2019 року Андрій Богдан написав заяву: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
  • Згодом Зеленський пояснив, що таку саму заяву на звільнення написали "всі у його команді".

Українська правда

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Теми: БогданОфіс президентаЗеленський
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