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Богдан собрался в отставку

Понедельник, 10 февраля 2020, 21:09
Богдан собрался в отставку

Глава Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.

Источник: собеседники Украинской правды из окружения Богдана и в Кабинете министров

Детали: По словам пяти источников УП, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.

Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

"Украинская правда" обратилась за комментарием почти ко всем заместителям главы ОПУ, помощникам президента Сергею Шефиру и Андрею Ермаку, и к самому Богдану, но до сих пор никто из них не ответил.

Напомним:

  • 1 августа 2019 года Андрей Богдан написал заявление: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
  • Впоследствии Зеленский объяснил, что такое же заявление на увольнение написали "все в его команде".

Украинская правда

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Темы: БогданОфис президентаЗеленский
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