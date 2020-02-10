Богдан собрался в отставку
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Понедельник, 10 февраля 2020, 22:09
Глава Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.
Источник: собеседники Украинской правды из окружения Богдана и в Кабинете министров
Детали: По словам пяти источников УП, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.
Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.
О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.
"Украинская правда" обратилась за комментарием почти ко всем заместителям главы ОПУ, помощникам президента Сергею Шефиру и Андрею Ермаку, и к самому Богдану, но до сих пор никто из них не ответил.
Напомним:
- 1 августа 2019 года Андрей Богдан написал заявление: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
- Впоследствии Зеленский объяснил, что такое же заявление на увольнение написали "все в его команде".
Украинская правда
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