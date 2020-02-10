Помічник Зеленського розповів, як звільнення Суркова вплинуло на "діалог" РФ з Україною

Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж звільнений Владислав Сурков.

Джерело: Андрій Єрмак у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікувати, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б то , що відбулося (звільнення утримуваних осіб - ред.)...

...Прогнозувати і давати оцінки, чи є з того боку бажання...Напевно, якби зовсім не було бажання, то у нас не відбулася б зустріч лідерів в Парижі і не тривав би діалог в Мінську, складний, часом заходить в глухий кут".

Що передувало: 25 січня 2020 року помічник Путіна Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. РосЗМІ припускали, що Козаку може відійти частина обов'язків Суркова.

Одним з останніх публічних заходів за участю Суркова була зустріч у Парижі в рамках Нормандської четвірки у грудні 2019 року. За словами глави МВС Арсена Авакова, під час обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ у помічника Путіна здали нерви.

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