Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помічник Зеленського розповів, як звільнення Суркова вплинуло на "діалог" РФ з Україною

Понеділок, 10 лютого 2020, 22:56
Колишній та чинний куратори України в Кремлі Владислав Сурков і Дмитро Козак

Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж звільнений Владислав Сурков.

Джерело: Андрій Єрмак у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікувати, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б то , що відбулося (звільнення утримуваних осіб - ред.)...

...Прогнозувати і давати оцінки, чи є з того боку бажання...Напевно, якби зовсім не було бажання, то у нас не відбулася б зустріч лідерів в Парижі і не тривав би діалог в Мінську, складний, часом заходить в глухий кут".

Що передувало: 25 січня 2020 року помічник Путіна Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. РосЗМІ припускали, що Козаку може відійти частина обов'язків Суркова.

Одним з останніх публічних заходів за участю Суркова була зустріч у Парижі в рамках Нормандської четвірки у грудні 2019 року. За словами глави МВС Арсена Авакова, під час обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ у помічника Путіна здали нерви.

Знати більшеДвигун федералізації, партнер Додона: чим відомий Козак, новий "куратор України" у Кремлі

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: