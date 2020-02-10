Помощник Зеленского рассказал, как увольнение Суркова повлияло на "диалог" РФ с Украиной

Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем уволенный Владислав Сурков.

Источник: Андрей Ермак в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым с ним коммуницирую, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, видимо, не произошло бы то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц – ред.)...

...Прогнозировать и давать оценки, есть ли с той стороны желание...Наверное, если бы не было желания, то у нас не состоялась бы встреча лидеров в Париже и не продолжался бы сложный, порой тупиковый, диалог в Минске".

Что предшествовало: 25 января 2020 года помощник Путина Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. РосСМИ предполагали, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.

Одним из последних публичных мероприятий с участием Суркова была встреча в Париже в рамках Нормандской четверки в декабре 2019 года. По словам главы МВД Арсена Авакова, при обсуждении возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Путина сдали нервы.

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