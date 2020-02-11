Богдан заявив, що тепер "кожен сам за себе"

7336 переглядів
Вівторок, 11 лютого 2020, 10:59

Керівник Офісу президента Андрій Богдан мав неприємну розмову з президентом Володимиром Зеленським, після чого написав заяву про відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі президента

Деталі: За словами джерел, Богдан 10 лютого збирав своїх заступників і дав зрозуміти, що йде у відставку. Зокрема, він сказав: "Тепер кожен сам за себе".

Жоден заступник голови Офісу президента не відповів на запитання УП щодо відставки Богдана.

За словами джерел УП, у Богдана в понеділок була неприємна розмова з президентом, після якої він і написав заяву.

Зеленський цю заяву ще не підписав.

Замінити Богдана нібито можуть Сергій Шефір або Андрій Єрмак.

Але, за даними УП, Шефір не має бажання ставати керівником Офісу президента.

Натомість Єрмак, імовірно, не буде перечити Зеленському, якщо той йому запропонує нову посаду.

Читайте також: Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Богдан, Шефір, Єрмак. Як працюють найголовніші люди в Офісі президента

Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Роман Кравець, УП
Теми: Богдан Офіс президента Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський про свій Офіс: сто відсотків когось будемо втрачати 11 лютого 2020, 11:04
Єрмак: У мене немає жодної конкуренції з Богданом 10 лютого 2020, 23:28
Богдан зібрався у відставку 10 лютого 2020, 22:09
Усі новини
Головні новини
Богдан заявив, що тепер "кожен сам за себе"
До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський
Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України
Усі новини
соціум

Чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам

дослідження

Люди не люблять розмірковувати

Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку