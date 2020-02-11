Богдан заявив, що тепер "кожен сам за себе"

Керівник Офісу президента Андрій Богдан мав неприємну розмову з президентом Володимиром Зеленським, після чого написав заяву про відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі президента

Деталі: За словами джерел, Богдан 10 лютого збирав своїх заступників і дав зрозуміти, що йде у відставку. Зокрема, він сказав: "Тепер кожен сам за себе".

Жоден заступник голови Офісу президента не відповів на запитання УП щодо відставки Богдана.

За словами джерел УП, у Богдана в понеділок була неприємна розмова з президентом, після якої він і написав заяву.

Зеленський цю заяву ще не підписав.

Замінити Богдана нібито можуть Сергій Шефір або Андрій Єрмак.

Але, за даними УП, Шефір не має бажання ставати керівником Офісу президента.

Натомість Єрмак, імовірно, не буде перечити Зеленському, якщо той йому запропонує нову посаду.

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