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Богдан заявил, что теперь "каждый сам за себя"

Вторник, 11 февраля 2020, 09:59
Богдан заявил, что теперь каждый сам за себя

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, после чего написал заявление об отставке.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: По словам источников, Богдан 10 февраля собирал своих заместителей и дал понять, что идет в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".

Ни один заместитель главы Офиса президента не ответил на вопрос УП об отставке Богдана.

По словам источников УП, у Богдана в понедельник был неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление.

Зеленский это заявление еще не подписал.

Заменить Богдана якобы могут Сергей Шефир или Андрей Ермак.

Но, по данным УП, Шефир не имеет желания становиться руководителем Офиса президента.

А вот Ермак, вероятно, не будет перечить Зеленскому, если тот ему предложит новую должность

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Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданОфис президентаЗеленский
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