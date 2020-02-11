Богдан заявил, что теперь "каждый сам за себя"
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, после чего написал заявление об отставке.
Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе президента
Детали: По словам источников, Богдан 10 февраля собирал своих заместителей и дал понять, что идет в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".
Ни один заместитель главы Офиса президента не ответил на вопрос УП об отставке Богдана.
По словам источников УП, у Богдана в понедельник был неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление.
Зеленский это заявление еще не подписал.
Заменить Богдана якобы могут Сергей Шефир или Андрей Ермак.
Но, по данным УП, Шефир не имеет желания становиться руководителем Офиса президента.
А вот Ермак, вероятно, не будет перечить Зеленскому, если тот ему предложит новую должность
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