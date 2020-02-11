Кабмін показав січневі зарплати міністрів та їхніх заступників

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Вівторок, 11 лютого 2020, 12:19

Уряд оприлюднив інформацію про доходи прем'єр-міністра, міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.

Джерело: інформація на урядовому порталі, яку тепер публікують щомісяця

Деталі: У січні виплати чиновникам нараховували ще за старими правилами.

За перший місяця року урядовці фактично отримали (разом із преміями, без податків та зборів):

Гончарук Олексій Валерійович, прем'єр-міністр – 33 782,47 грн;

Кулеба Дмитро Іванович, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 33 841,75 грн;

Федоров Михайло Альбертович, віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України – 27 713,18 грн;

Дубілет Дмитро Олександрович, міністр Кабінету міністрів – 12 721,63 грн;

Аваков Арсен Борисович, міністр внутрішніх справ – 47 290,13 грн;

Милованов Тимофій Сергійович, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 41 781,92 грн;

Оржель Олексій Анатолійович, міністр енергетики та захисту довкілля – 15 942,57 грн;

Пристайко Вадим Володимирович, міністр закордонних справ – 68 269,55 грн;

Новосад Ганна Ігорівна, міністр освіти і науки – 36 048,59 грн;

Скалецька Зоряна Степанівна, міністр охорони здоров'я – 37 724,65 грн;

Бабак Альона Валеріївна, у січні ще була міністром розвитку громад та територій – 32 731,30 грн;

Соколовська Юлія Сергіївна, міністр соціальної політики – 40 048,94 грн;

Маркарова Оксана Сергіївна, міністр фінансів – 45 131,05 грн;

Криклій Владислав Артурович, міністр інфраструктури – 52 679,88 грн;

Бородянський Володимир Володимирович, міністр культури, молоді та спорту – 43 853,74 грн;

Загороднюк Андрій Павлович, міністр оборони – 18 644,54 грн;

Малюська Денис Леонтійович, міністр юстиції  – 16 068,54 грн;

Коляда Оксана Василівна, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – 18 888,76 грн.

При цьому часто заступники міністрів отримали значно вищий дохід, ніж міністри.

Дослівно Кабмін:  "У січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт.

При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу".

Пряма мова Гончарука 5 лютого: "Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні через коефіцієнт: Прем’єр-міністр та міністри – 5 середніх зарплат; заступники міністрів – 4,5. Максимальна премія – не більше, ніж один оклад".

Теми: зарплати Кабінет міністрів


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