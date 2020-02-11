Кабмин показал январские зарплаты министров и их заместителей
Правительство опубликовало информацию о доходах премьер-министра, министров и их заместителей за январь 2020 года.
Источник: информация на правительственном портале, которую теперь публикуют ежемесячно
Детали: За первый месяц года члены правительства фактически получили (вместе с премиями, без налогов и сборов):
Гончарук Алексей Валерьевич, премьер-министр – 33 782,47 грн;
Кулеба Дмитрий Иванович, вице-премьер-министр с европейской и евроатлантической интеграции – 33 841,75 грн;
Федоров Михаил Альбертович, вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины – 27 713,18 грн;
Дубилет Дмитрий Александрович, министр Кабинета министров – 12 721,63 грн;
Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел – 47 290,13 грн;
Милованов Тимофей Сергеевич, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 41 781,92 грн;
Оржель Алексей Анатольевич, министр энергетики и защиты окружающей среды – 15 942,57 грн;
Пристайко Вадим Владимирович, министр иностранных дел – 68 269,55 грн;
Новосад Анна Игоревна, министр образования и науки – 36 048,59 грн;
Скалецкая Зоряна Степановна, министр здравоохранения – 37 724,65 грн;
Бабак Алена Валерьевна, в январе еще была министром развития общин и территорий – 32 731,30 грн;
Соколовская Юлия Сергеевна, министр социальной политики – 40 048,94 грн;
Маркарова Оксана Сергеевна, министр финансов – 45 131,05 грн;
Криклий Владислав Артурович, министр инфраструктуры – 52 679,88 грн;
Бородянский Владимир Владимирович, министр культуры, молодежи и спорта – 43 853,74 грн;
Загороднюк Андрей Павлович, министр обороны – 18 644,54 грн;
Малюська Денис Леонтьевич, министр юстиции – 16 068,54 грн;
Коляда Оксана Васильевна, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – 18 888,76 грн.
При этом часто заместители министров получили значительно больший доход, чем министры.
Так, первый заместитель Авакова Сергей Яровой получил в январе 78 889,76 грн (против 47,3 тысяч у министра), а заместитель Антон Геращенко – 77 278,90 грн.
Первый заместитель министра энергетики Виталий Шубин получил 32 051,20 грн, все остальные заместители министра – также больше Оржель.
Все заместители главы МИД получили больше, чем Пристайко Сергей Кислица – 130 172,64 грн (у министра – почти 68,3 грн), Василий Боднар – 47 634,97 грн, Егор Божок – 59 934,58 грн.
Заместители Бабак получили больше нее, заместители Бородянского – тоже (три из них – чуть ли не вдвое), заместители министра обороны – более чем в три раза больше Загороднюка.
Дословно Кабмин: "В январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решения, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент.
При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала".
Прямая речь Гончарука 5 февраля: "Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более, чем один оклад".
Предыстория:
- Перед новым годом руководители Минкульта получили сотни тысяч, некоторые другие чиновники также получили большие премии.
- Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
- 14 января Верховная Рада потребовала от Кабмина отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам, но 17 января этого не произошло.
- Президент Владимир Зеленский 17 января объяснил премьеру, что зарплаты у министров должны быть "нормальными" и сказал, что придется прощаться с членами правительства, которые хотят больше.
- 18 января Кабмин обнародовал зарплаты министров за декабрь и среднюю за 2019 (год фактически, за полгода),