Кабмин показал январские зарплаты министров и их заместителей

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Вторник, 11 февраля 2020, 12:19

Правительство опубликовало информацию о доходах премьер-министра, министров и их заместителей за январь 2020 года.

Источник: информация на правительственном портале, которую теперь публикуют ежемесячно

Детали: За первый месяц года члены правительства фактически получили (вместе с премиями, без налогов и сборов):

Гончарук Алексей Валерьевич, премьер-министр – 33 782,47 грн;

Кулеба Дмитрий Иванович, вице-премьер-министр с европейской и евроатлантической интеграции – 33 841,75 грн;

Федоров Михаил Альбертович, вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины – 27 713,18 грн;

Дубилет Дмитрий Александрович, министр Кабинета министров – 12 721,63 грн;

Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел – 47 290,13 грн;

Милованов Тимофей Сергеевич, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 41 781,92 грн;

Оржель Алексей Анатольевич, министр энергетики и защиты окружающей среды – 15 942,57 грн;

Пристайко Вадим Владимирович, министр иностранных дел – 68 269,55 грн;

Новосад Анна Игоревна, министр образования и науки – 36 048,59 грн;

Скалецкая Зоряна Степановна, министр здравоохранения – 37 724,65 грн;

Бабак Алена Валерьевна, в январе еще была министром развития общин и территорий – 32 731,30 грн;

Соколовская Юлия Сергеевна, министр социальной политики – 40 048,94 грн;

Маркарова Оксана Сергеевна, министр финансов – 45 131,05 грн;

Криклий Владислав Артурович, министр инфраструктуры – 52 679,88 грн;

Бородянский Владимир Владимирович, министр культуры, молодежи и спорта – 43 853,74 грн;

Загороднюк Андрей Павлович, министр обороны – 18 644,54 грн;

Малюська Денис Леонтьевич, министр юстиции – 16 068,54 грн;

Коляда Оксана Васильевна, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – 18 888,76 грн.

При этом часто заместители министров получили значительно больший доход, чем министры.

Дословно Кабмин: "В январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решения, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент.

При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала".

Прямая речь Гончарука 5 февраля: "Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более, чем один оклад".

Темы: зарплаты Кабинет министров


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