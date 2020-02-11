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Президент про телеграм-канали: там якийсь хаос, "сюр"

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:42
Президент про телеграм-канали: там якийсь хаос, сюр

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише кілька разів відкривав популярні телеграм-канали, але у них "якийсь хаос і сюр", тому він їх не читає.

Джерело: інтерв'ю Зеленського, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Телеграм-канали я особисто не читаю. Телеграм-канали я відкривав кілька разів. "Джокер" цей з'явився, "Темний лицар", "Легітимний" є такий.

По-перше, я не можу читати що-небудь, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу.

По-друге, там якийсь хаос в цілому, щось люди придумують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь "сюр". Цей хаос впливає на інформаційне поле, породжує хаос в головах, сумніви, негативні емоції ".

Деталі: Зеленський не вважає всіх людей, які ведуть блог чи телеграм-канал, журналістами: "Якби в хірургії кожен, хто брав скальпель, мав би право оперувати, було б багато жертв. У разі журналістики жертву побачити важче, проте вони є. Це люди, які не можуть повернути собі репутацію. З ними працювала людина, не професіонал, але в руках у нього був цей скальпель. Знищення будь-якої професії завжди відбувається тоді, коли туди приходить непрофесіонал".

Нагадаємо:

  • "Слуга народу" готує закон "Про медіа", який буде регулювати діяльність онлайн-ЗМІ і Telegram-каналів.

Знати більше: Темний Лицар, Джокер, Соросята. Як анонімні Телеграм-канали запустили війну компроматів

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЗМІпрезидент
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