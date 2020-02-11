Президент о телеграмм-каналах: там какой-то хаос, "сюр"

Президент Владимир Зеленский заявил, что лишь несколько раз открывал популярные телеграмм-каналы, но в них "какой-то хаос и сюр", поэтому он их не читает.

Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Телеграмм-каналы я лично не читаю. Телеграмм-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный" есть такой.

Во-первых, я не могу читать что-нибудь, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю.

Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции".

Детали: Зеленский не считает всех людей, ведущих блог или телеграмм-канал, журналистами: "Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал".

Напомним:

"Слуга народа" готовит закон "О медиа", который будет регулировать деятельность онлайн-СМИ и Telegram-каналов.

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